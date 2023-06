Euro U21 2023 - Les Belges face à l'enthousiasme des Géorgiens, leaders du groupe, pour leur 2e match

Les U21 belges ont commencé leur tournoi par un partage 0-0 contre les Pays-Bas dans un match riche en occasions. En difficulté en début de match, les Diablotins ont ensuite buté sur un excellent Bart Verbruggen, élu Homme du match. Par rapport au derby des plats pays, le sélectionneur des Belges Jacky Mathijssen pourra compter sur Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx, impliqués avec les Diables Rouges mardi en Estonie. Mathijssen pourrait dès lors "faire une petite retouche" à son équipe. Lors du dernier entraînement, les 23 joueurs de la sélection étaient présents. La tâche des jeunes Belges ne s'annonce pas facile. Victorieuse 2-0 du Portugal, la Géorgie trône seule en tête du groupe et récupèrera deux joueurs titularisés avec les A en Écosse mardi, le gardien de Valence Giorgi Mamadarshvili et le milieu de terrain du Dinamo Moscou Luka Gagnidze. Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Irakli Azarov (Étoile rouge) et Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) sont eux montés mercredi contre le Portugal alors qu'ils étaient encore avec les A à Glasgow 24 heures plus tôt. De plus, le stade, d'une capacité de 54.000 places, ne sera pas loin d'afficher complet pour soutenir les joueurs de Ramaz Svanadze, qui seront qualifiés pour les quarts de finale en cas de victoire. Le défi plait à Mathijssen: "C'est un match à l'extérieur, contre le pays hôte, qui a gagné le premier match, dans un stade rempli... Tout ça, ce sont des circonstances que nous voulons et devons présenter aux jeunes talents, parce qu'un jour, avec les Diables Rouges ou en club, ils devront se montrer et faire la différence dans de tels moments", a-t-il résumé en conférence de presse vendredi. (Belga)