Euro U21 2023 - "Nous n'étions plus nous-mêmes en seconde période", regrette l'Homme du match De Cuyper

"C'était 0-2 à la pause tout allait bien. Et en seconde période, nous étions une autre équipe, nous n'étions plus nous-mêmes et nous l'avons laissé filer", a regretté en zone mixte De Cuyper, "Nous avions tout sous contrôle", a ajouté De Cuyper, désigné homme du match grâce à un but et un assist. "Je ne sais pas s'ils ont fait un tir en première mi-temps. Nous devions faire la même chose en seconde période pour prendre les trois points. Malheureusement, cela n'a pas réussi." Le latéral ne pense pas que la présence de 41.000 spectateurs a joué un rôle dans le déroulement de la rencontre. "Nous menions 0-2 à la mi-temps. Cela n'a pas eu d'influence, nous avons beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer devant autant de monde." (Belga)