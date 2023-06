Euro U21 2023 - Siquet, Vranckx, Balikwisha et Ramazani titularisés pour affronter la Géorgie

Le gardien Maarten Vandevoordt trouvera devant lui un quatuor défensif formé par, de droite à gauche, Siquet, Zeno Debast, Koni De Winter et Maxim De Cuyper. Vranckx, qui retrouve son brassard de capitaine après avoir honoré sa première sélection chez les Diables Rouges, s'occupera de l'entrejeu aux côtés de Mandela Keita. Charles De Ketelaere, Ramazani et Balikwisha devront ouvrir la défense géorgienne et alimenter en ballons Loïs Openda. Siquet, Balikwisha et Ramazani étaient tous les trois montés au jeu contre les Pays-Bas. La Géorgie de son côté enregistre les retours du gardien Giorgi Mamardashvili et du milieu de terrain Luka Gagnidze, titularisés avec l'équipe A en Ecosse mardi. Zuriko Davitashvili et Irakli Azarov, qui étaient montés au jeu contre le Portugal (victoire 2-0) alors qu'ils se trouvaient encore à Glasgow avec les A 24 heures plus tôt, sont également présents de le onze. La Géorgie est annoncée en 4-4-2 avec Mamardashvili dans le but, Saba Khvadagiani, Aleksandre Kalandadze, Iva Gelashvili et Saba Sazonov en défense, Davitashvili, le capitaine Anzor Mekvabishvili, Gagnidze et Azarov au milieu de terrain et le duo d'attaque formé par Giorgi Gagua et Giorgi Moistsrapishvili. La Belgique (1 point) n'a pas le droit à l'erreur face à la Géorgie (3 points), qui sera qualifiée pour les quarts de finale en cas de victoire. Dans l'autre rencontre du groupe, le Portugal (0 point) tentera de se relancer face aux Pays-Bas (1 point). Le Croate Duje Strukan arbitrera la rencontre. (Belga)