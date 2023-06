Génocide au Rwanda - La défense d'un accusé demande la récusation de la présidente de la cour d'assises

L'avocat reproche à la présidente de s'être montrée partiale en ayant refusé la comparution "du seul témoin de fait et de pratiquement tous les témoins historiques et contextuels de la défense", tandis que ceux du ministère public et des parties civiles ont été acceptés. Le procès de Pierre Basabose devrait s'ouvrir le 4 octobre prochain. L'homme comparaîtra aux côtés d'un autre accusé, Séraphin Twahirwa, âgé de 66 ans. Pierre Basabose est soupçonné d'avoir été membre de l'Akazu, le cercle de pouvoir autour de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana, et d'avoir participé à des assassinats de Tutsis. Séraphin Twahirwa est également soupçonné d'avoir une responsabilité dans ces massacres. Son dossier a été joint à celui de Pierre Basabose. Mercredi dernier, la cour d'assises a rendu un arrêt intermédiaire sur la recevabilité des poursuites, notamment sur le fait que Pierre Basabose est atteint de dégénérescence mentale. Elle a conclu qu'il n'y avait pas lieu à renoncer à poursuivre. (Belga)