Invasion de l'Ukraine - Entré en rébellion, le chef de Wagner affirme contrôler des sites militaires russes

"Nous sommes au QG, il est 07H30 du matin" (06H30 HB), a dit Evgueni Prigojine dans une vidéo sur Telegram. "Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome", a-t-il ajouté, alors que derrière lui marchaient des hommes en uniforme. Il a assuré que les avions militaires engagés dans l'offensive russe en Ukraine "partent normalement" de l'aérodrome pour remplir leurs "tâches de combat", en affirmant qu'"il n'y aucun problème". "Le principal point de commandement fonctionne normalement", a poursuivi M. Prigojine, an assurant qu'"aucun officier" déployé là-bas n'a été suspendu de ses fonctions. "Un grand nombre de territoires" conquis en Ukraine "sont perdus" et "beaucoup de soldats sont tués", a-t-il affirmé, en accusant une nouvelle fois l'armée russe de ne pas dire la vérité sur la situation sur le front. L'armée perd "jusqu'à 1.000 hommes par jour", parmi lesquels des morts, des blessés, des disparus ou encore ceux qui refusent de combattre, a assuré M. Prigojine. M. Prigojine, contre qui le parquet général russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "mutinerie armée", est entré en rébellion avec les 25.000 hommes revendiqués par son groupe, après avoir accusé l'armée régulière d'avoir bombardé ses troupes. Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité à Moscou et dans plusieurs autres régions de Russie. Dans la nuit, il avait assuré que ses troupes avaient abattu un hélicoptère russe qui avait "ouvert le feu sur une colonne civile". Il n'a pas apporté de preuves de ces affirmations et l'information n'a pas pu être vérifiée de façon indépendante. (Belga)