Invasion de l'Ukraine - L'agence de presse d'État russe annonce des "mesures de sécurité renforcées" à Moscou

"Les mesures de sécurité ont été renforcées à Moscou, les sites les plus importants sont sous sécurité renforcée", de même que "les organes d'État et les infrastructures de transport", a indiqué à Tass un responsable non-identifié des forces de l'ordre russes. L'agence n'a pas détaillé ces mesures, et la chaîne de télévision officielle Pervi Kanal, dans un bulletin d'information spécial, n'en a pas fait état. Des images circulant sur les réseaux sociaux, des médias en ligne et dont l'AFP ne peut confirmer l'authenticité montrent des véhicules militaires circulant dans la ville, aux abords du ministère de la Défense, et en position devant la chambre basse du Parlement, la Douma, à quelques dizaines de mètres du Kremlin. Pervi Kanal s'est limitée à diffuser les messages des autorités dénonçant les propos du chef de Wagner, Evguéni Prigojine, qui accuse le ministre de la Défense Sergueï Choïgou d'avoir fait bombarder des camps du groupe. La présentatrice phare de la chaîne, Ekaterina Andreeva a aussi qualifié de "mise en scène" une vidéo circulant sur internet affirmant montrer les conséquences du bombardement. (Belga)