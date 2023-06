Invasion de l'Ukraine - Russie: les services de sécurité accusent le chef de Wagner d'appeler à la guerre civile

"Les déclarations et les actes de Prigojine sont en réalité un appel à déclencher un conflit civil armé sur le territoire de la Russie (...) Nous appelons les combattants du groupe paramilitaire Wagner à ne pas commettre d'erreur irréparable, à stopper les actions par la force contre le peuple russe, à ne pas mettre en œuvre les ordres criminels et traîtres de Prigojine et à prendre des mesures pour l'arrêter", a déclaré le FSB, cité par les agences de presse russes. (Belga)