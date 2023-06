Jeux Européens - La Belgique dernière avant la dernière journée de l'Euro d'athlétisme par équipes

Seuls trois des treize Belges ont terminé dans les huit premiers lors de la deuxième journée : Elien Vekemans a terminé quatrième du saut à la perche, Julien Watrin a terminé cinquième du 400 mètres haies et les Belgian Rockets ont terminé huitièmes du 4x100 mètres. Il n'y a pas eu de vraies sous-performances samedi, mais les forfaits de dernière minute d'Anne Zagré et Hanne Claes ont coûté beaucoup de points. Au 100 mètres haies, Jolien Boumkwo a récolté deux points, mais aucune athlète belge n'a pris le départ du 400 mètres haies. Après la première journée, la Belgique était toujours treizième, mais la deuxième journée l'a fait retomber à la seizième place avec 159 points. La Turquie et la Norvège sont juste devant au classement avec respectivement un et deux points de plus que la Belgique. Pour assurer le maintien dans la division la plus élevée, une treizième place, détenue par la Grèce actuellement avec 12,5 points de plus, est nécessaire. Comme prévu, l'Italie est largement en tête à Chorzow. (Belga)