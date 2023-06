Jeux Européens - Mayssen Lambot "rêve de participer aux Jeux Olympiques" depuis ses 14 ans

Les cinq juges ont noté 29-28 en sa faveur. "Je suis heureuse et fière. C'a été difficile, car mon adversaire est pénible à combattre. Elle a un style 'anti-boxe', mais j'ai tenu bon grâce à ma prestation." Au prochain tour, les huitièmes de finale, Lambot affrontera la Suédoise Zehra Milli, qui a été dispensée de premier tour. "Je la connais bien. J'ai perdu contre elle en février mais c'était vraiment injuste. Maintenant, je veux ma revanche", a-t-elle assuré. En cas de succès, elle serait à une marche des demi-finales, qui sont synonymes de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. "Participer aux Jeux est mon rêve ultime. J'en rêve depuis mes 14 ans. Je vais tout faire pour rendre cela possible." Vasile Usturoi (-57 kg) et Oshin Derieuw (-66 kg) sont les deux autres boxeurs belges présents en Pologne. Le premier entrera en compétition mardi, la seconde lundi. "Nous formons une très belle équipe ensemble, avec nos entraîneurs. Nous sommes très bien entourés", a conclu Lambot. (Belga)