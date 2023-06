Jeux Européens - Nuytinck réussit une belle remontée à Cracovie: "Le tennis de table, ça se joue au mental"

"J'étais coincé dans mon jeu et il jouait bien", a reconnu Nuytinck. Au début du quatrième set, le pongiste a inversé la tendance grâce à un changement de service. "J'ai réussi à le déstabiliser avec ce changement. Il a raté plus de coups et le match a basculé. Cela prouve que le tennis de table, ça se joue au mental". Cédric Nuytinck a atteint, avec les huitièmes de finale, son premier objectif. "Même si ce tournoi est déjà une réussite, j'aimerais jouer les quarts, comme il y a quatre ans aux Jeux européens de Minsk." Pour sa prochaine rencontre, il affrontera le gagnant du seizième de finale entre le Slovène Deni Kozul (ITTF 134) et le Croate Andrej Gacina (ITTF 27). Classé 121e au classement mondial, Nuytinck attache peu d'importance à ce rang. "J'ai joué moins de tournois cette année, car j'ai surtout été occupé par mon club allemand de Saarbrücken, avec qui nous avons gagné la Ligue des champions. Mon niveau actuel doit valoir entre la 30 et 50e place". L'objectif principal demeure la participation aux Jeux olympiques. "Cela a été très dur de manquer la qualification à deux reprises. En tennis de table, j'ai presque tout fait: championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux Européens. Les Jeux de Paris sont donc très importants pour moi. Une bonne performance ici peut me rapporter beaucoup de points pour le classement olympique." (Belga)