Le chanteur Claude Barzotti est décédé

Ce beau brun ténébreux faisait partie de la squadra des chanteurs de charme belgo-italiens, au même titre que Frédéric François, Adamo ou encore Frank Michaël. Chanteur à succès à partir des années 1980, notamment connu pour ses tubes "Madame" et "Le Rital", il a vendu plus de 12 millions de disques et rempli les plus grandes salles de concert de Belgique, de France et d'ailleurs. Malgré une carrière brillante, le chanteur à la voix rauque a lutté de nombreuses années contre un de ses démons: l'alcoolisme. En 2020, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes de santé. (Belga)