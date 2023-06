Manifestation de femmes pour un espace public plus sûr et adapté à Bruxelles

(Belga) Une cinquantaine de manifestantes ont réclamé samedi, au Mont des Arts à Bruxelles, un espace public plus inclusif et mieux adapté aux besoins des femmes. Sous le slogan "Fière-Bruyante-Visible!", les activistes de "Women100" (W100), plateforme composée de femmes issues des quatre coins de la Région de Bruxelles-Capitale, ont rappelé leur souhait de créer des liens et amplifier les voix et les actions des Bruxelloises.