Météo - Des nuages viendront voiler le soleil à partir de lundi

Le soleil brillera de mille feux samedi après-midi avec des maxima évoluant entre 21 et 28 degrés. Même scénario ensoleillé dimanche avec un mercure flirtant avec les 30 degrés. À partir de lundi, une zone de pluie peu active achèvera de traverser notre pays d'ouest en est. À l'arrière, la nébulosité redeviendra variable avec un temps généralement sec. Une petite averse isolée n'est toutefois pas exclue. Sous l'effet de courants maritimes, le temps sera plus frais avec des maxima compris entre 19 et 24 degrés. (Belga)