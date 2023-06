MLS - L'Inter Miami annonce l'arrivée de Sergio Busquets, qui rejoint Lionel Messi en Floride

Depuis qu'il a annoncé le 10 mai son départ du FC Barcelone, son club de toujours, le joueur de 34 ans était ciblé par le club floridien. La piste s'est précisée à partir du moment où Lionel Messi, l'un des proches amis de Sergio Busquets, a décidé le 7 juin d'y poursuivre sa carrière. 'Busi' s'apprête donc à découvrir une autre équipe que le Barça pour la première fois depuis qu'il a rejoint à 16 ans le club catalan. Il a compilé 722 parties en quinze saisons sous le maillot blaugrana, pour 18 buts et 45 assists. Il a conquis neuf titres de champion d'Espagne, trois Ligues des champions, sept coupes du Roi et trois coupes du monde des clubs, dont l'immense majorité de ces trophées aux côtés de Lionel Messi. Sergio Busquets, qui fut également champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne pour qui il a joué à 143 reprises, a été l'un des piliers de la génération dorée du Barça, qui domina l'Europe au début des années 2000, avec Messi, Andres Iniesta et Xavi. L'Inter Miami aura bien besoin de ses services, puisqu'il est actuellement dernier de la conférence Est en Major League Soccer. Les Floridiens ne comptent que 15 unités après 17 matches. (Belga)