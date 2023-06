MotoGP - Marco Bezzecchi partira en pole position devant Francesco Bagnaia

Bagnaia (Ducati Lenovo) lui-même a fini deuxième des qualifications, à 61/1000es du poleman, devant un troisième Italien, le coéquipier de Marco Bezzecchi, Luca Marini à 158/1000es du meilleur temps. Le champion du monde 2021, le Français Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha, +0.199) est 4e et le Sud-Africain Brad Binder (Red Bull KTM, +0.232) complète le top-5. L'Espagnol Jorge Martin, récent vainqueur du GP d'Allemagne, 2e au championnat à seulement 16 points de Bagnaia, a échoué en 10e position et partira de la 4e ligne pour la course sprint à 15h00 (heure belge). Celle-ci durera 13 tours, tandis que le Grand Prix de dimanche s'élancera pour 26 boucles à 14h00 dimanche. L'Espagnol Marc Marquez (Honda), entraîné dans une chute pour la deuxième fois ce week-end après avoir heurté la moto de Bastianini lors de la Q1, démarrera loin de la pole, en 17e position seulement. (Belga)