MPM pour Zharnel Hughes sur 100 m à New York

Avec un vent favorable (1,3 m/sec), le sprinteur de 27 ans a balayé son ancien record personnel (9.91 en 2018) et établi la meilleure marque de l'histoire pour le Royaume-Uni, 36 ans après les 9.87 de Linford Christie aux Championnats du monde de 1987 à Stuttgart. C'est aussi le second meilleur temps de l'histoire sur 100 m pour un Européen, après l'Italien Marcell Jacobs (9.80 aux JO de Tokyo en 2021). Double champion d'Europe du 100 m et du 4x100 m à Berlin en 2018, Hughes a devancé samedi le Jamaïcain Ackeem Blake (9.93) et l'Américain Christian Coleman (10.02), lors de cette réunion programmée à huit semaines des Mondiaux à Budapest (19-27 août). (Belga)