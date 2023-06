PGA Tour - Thomas Detry manque le cut au Travelers Championship

Le Bruxellois avait échoué à la 92e place après sa première journée en 70 coups, dans le par. Il a ajusté le tir en terminant à -2 à l'occasion du deuxième tour, avec deux birdies et deux bogeys mais un eagle au 6e trou. Cela n'a pas suffi néanmoins, puisque le cut a été fixé à -4 et seuls les 67 meilleurs joueurs disputeront les tours finaux. Thomas Detry termine donc à 2 coups de la limite. Loin devant, les Américains Denny McCarthy et Keegan Bradley dominent le classement à -15, devant leur compatriote Chez Reavie (-13). (Belga)