Rébellion de Wagner - De Croo convoque le Conseil national de sécurité dimanche sur la Russie

"La situation en Russie parait sévère et lourde de conséquences pour l'Europe", a-t-il commenté sur Twitter. Le Conseil national de sécurité (CNS) définit les grandes lignes politiques à suivre par les services de renseignement. Il réunit le Premier ministre et les vice-Premiers, ainsi que les ministres de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Selon les sujets abordés, il associe les services de renseignement, de sécurité, de justice ou autres. De nombreux pays suivaient très attentivement samedi la situation en Russie, soulignant que les prochaines heures s'annonçaient cruciales, après l'entrée en rébellion du chef de la milice Wagner Evguéni Prigojine contre les troupes régulières russes. (Belga)