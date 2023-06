Rébellion de Wagner - Le "régime d'opération antiterroriste" instauré à Moscou

"Afin d'empêcher d'éventuels attentats, le régime d'opération antiterroriste a été instauré à Moscou, dans la région de Moscou", ainsi que dans la région de Voronej, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le Comité dans un communiqué publié sur son site, sans plus de détails. Cette mesure renforce notamment les pouvoirs des services de sécurité et leur permet de restreindre les mouvements. Elle prévoit également la mise en place de contrôles des pièces d'identité et des véhicules dans les rues et autorise une suspension temporaire des services de communication, si nécessaire. "Tous les événements de masse (...) sont annulés pour cette raison" à Moscou, a précisé pour sa part le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine. "Tous les services municipaux fonctionnent normalement, les déplacements en ville ne sont pas perturbés", a-t-il assuré, en remerciant les habitants pour leur "compréhension" et leur "calme". (Belga)