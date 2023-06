Venezuela: 17 ans de prison pour avoir séquestré une femme pendant 31 ans

Arrêté en janvier 2020, Matias Salazar est condamné à "une peine de 17 ans et deux mois de prison" pour "violence sexuelle, menace et violence psychologique", a écrit sur Twitter le procureur général Tarek William Saab. L'homme a "maintenu en captivité une de ses victimes pendant plus de 30 ans afin d'abuser d'elle sexuellement", a-t-il précisé. L'affaire, qui a profondément choqué le Guatemala, a éclaté après qu'une femme connue sous le nom de Morella Leon s'est enfuie de l'appartement où elle était restée enfermée pendant 31 ans, dans un village près de Maracay (centre-nord). Elle était forcée d'avoir des rapports sexuels en échange d'eau et de nourriture, selon la presse locale. Une autre femme, compagne de Matias Salazar pendant 23 ans et avec qui elle a eu une fille, a dénoncé l'homme peu après l'évasion de Mme Leon, l'accusant de violences psychologiques et réclamant une mesure d'éloignement, ont rapporté des médias locaux. Ceux-ci ont affirmé que l'ex-compagne avait aussi été séquestrée. M. Saab n'a pas donné d'information concernant cet autre dossier. L'actuelle épouse du condamné a affirmé à la presse n'avoir été victime d'aucun abus. (Belga)