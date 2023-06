WRC - Safari Rally - Thierry Neuville a repris la course, Ogier toujours en tête à la mi-journée

Ogier, qui comptait 22.8 secondes d'avance sur le Finlandais Kalle Rovanperä et 43.5 sur le Britannique Elfyn Evans, tous deux sur Toyota, a réussi à défendre son avance au cours des trois spéciales matinales. Il compte 22.1 secondes sur Rovanperä, et le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) s'est glissé à la 3e place devant Evans, à 1:18.4. Le Français s'est adjugé la SS8 de Soysambu (29,32 km), devant Rovanperä et Lappi, alors que Thierry Neuville, de retour après avoir abandonné la 6e spéciale et manqué la 7e, a fini 7e à 1:07.1 juste devant Elfyn Evans à 1:08.5. C'est là que le Britannique a cédé son rang à Lappi, avant la SS9 d'Elmenteita (15,08 km) et ses écarts resserrés. Rovanperä s'y est imposé pour 6 dixièmes de seconde devant Ogier, Evans et Lappi suivant à 2.2 et 2.4 secondes. Neuville a fini 6e à 6.8 secondes. Rovanperä a fait la passe de deux sur la SS10 Sleeping Warrior (31,04 km), devant Lappi à 3.5 secondes, Ogier à 7.7 secondes et Evans à 22.2 secondes. La Hyundai de Neuville et Wydaeghe a fini 8e à 1:02.2. En WRC2, Grégoire Munster et Louis Louka (Ford Fiesta MK II) ont cédé la tête au Polonais Kejetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2), qui a grignoté du terrain pour prendre le contrôle dans la deuxième catégorie. Cet après-midi, les pilotes traverseront les trois mêmes parcours que ce matin. Dimanche, cinq spéciales les attendent avant la power stage. (Belga)