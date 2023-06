WTA BAd Homburg - Maryna Zanevska obtient sa place dans le tableau final après sa victoire en qualifications

(Belga) Maryna Zanevska s'est qualifiée pour le tableau final du tournoi de tennis WTA 250 de Bad Homburg, disputé sur gazon et doté de 259.303 dollars, samedi en Allemagne. Classée 3e tête de série dans un tableau qualificatif composé de huit joueuses, la 90e joueuse mondiale s'est débarrassée de l'Allemande Lena Papadakis (WTA 333) en trois sets 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 et 1 heure et 56 minutes de jeu.