WTA Berlin - Vekic face à Kvitova en finale à Berlin

Vekic, 26 ans, tentera dimanche de remporter le cinquième tournoi de sa carrière, le deuxième cette saison après celui de Monterrey, au Mexique, début mars. Elle affrontera en finale la Tchèque Petra Kvitova. Samedi, elle a remporté une demi-finale disputée qui a vu la Croate et la Grecque perdre à plusieurs reprises leur service. Donna Vekic s'est finalement imposée au jeu décisif de la seconde manche sur sa quatrième balle de match, quelques heures seulement après avoir joué son quart de finale, qui n'avait pu se disputer la veille en raison de la pluie. Après avoir battu Caroline Garcia en quart-de-finale plus tôt dans la journée, Petra Kvitova s'est, elle, débarrassée d'Alexandrova, 22e mondiale, en 1 h 21. Grâce à un bon service, la Tchèque de 33 ans s'est rendu le match facile, son adversaire ne se procurant aucune balle de break sur l'ensemble de la partie, et l'emportant en deux sets 6-3, 6-4. En prenant très tôt le service de son adversaire russe dans chacune des deux manches, Kvitova a assuré sa qualification pour la finale du tournoi allemand. Très à l'aise sur gazon, la double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014) va disputer sa deuxième finale de l'année après le WTA 1000 de Miami, sur dur, en mars. Elle l'avait emporté face à la Kazakhe Elena Rybakina, décrochant ainsi son trentième titre WTA. Elle avait, au passage, battu Vekic au 3e tour. (Belga)