Championnats nationaux - Premier doublé national pour Tadej Pogacar

Le double vainqueur du Tour de France a distancé son compagnon d'échappée Luka Mezgec (Jayco-AlUla) à 2 km de l'arrivée pour aller chercher en solitaire son premier titre national dans la course en ligne. Luka Mezgec, titré en 2017, a pris la 2e place à 38 secondes, tandis que Matej Mohoric (Bahrain Victorious), champion en 2018 et 2021, a fini 3e à 4:56. C'est le premier doublé CLM-course en ligne aux championnats de Slovénie pour Tadej Pogacar, qui avait survolé le chrono jeudi, terminant avec 5:14 d'avance sur le 2e, Marko Pavlic, pour s'adjuger un troisième titre de champion de Slovénie du contre-la-montre. Tadej Pogacar effectuait son retour à la compétition dans ces championnats de Slovénie, après sa violente chute fin avril à Liège-Bastogne-Liège. Irrésistible en début de saison, le champion de 24 ans, qui a notamment survolé Paris-Nice et remporté le Tour des Flandres, a subi un coup d'arrêt en chutant le 23 avril lors de la Doyenne. Victime de fractures du scaphoïde gauche et de l'os semi-lunaire de la main gauche, il a été opéré le soir-même en Belgique avant d'entamer une convalescence en forme de compte à rebours pour être prêt pour son grand objectif de la saison, le Tour de France (1er au 23 juillet) où le vainqueur de la Grande boucle en 2020 et 2021 compte reprendre le maillot jaune qu'il avait dû céder l'an dernier à Jonas Vingegaard. (Belga)