CO2: la Flandre demande un report du débat européen sur l'objectif 2040

La Commission finalise actuellement sa consultation sur les objectifs 2040, intermédiaires entre ceux déjà convenus pour 2030 et la neutralité carbone attendue pour 2050. Elle compte adopter une proposition au premier trimestre 2024. Mais selon Mme Demir, les trois partis du gouvernement flamand (N-VA, CD&V et Open Vld) jugent que ce n'est pas le moment d'ouvrir cette discussion. L'Agence flamande pour l'énergie et le climat a donc demandé un report ce vendredi, dernier jour de la période de consultation initiée le 31 mars dernier. "L'attention des États membres ces prochaines années doit se concentrer sur l'atteinte des objectifs 2030, qui sont déjà ambitieux, au moyen de mesures concrètes. La nature de ces défis à court terme justifie selon nous le report de la discussion sur l'objectif 2040", selon le courrier envoyé à l'exécutif européen. "Le gouvernement flamand est d'avis que la priorité de la Commission européenne doit être d'aider les États membres à accélérer la transition des carburants fossiles importés et d'assurer la disponibilité d'une énergie abordable, en mettant en œuvre les dossiers convenus". Zuhal Demir assure que le gouvernement flamand se montrera constructif dans les discussions sur la fixation des objectifs 2040 "quand les temps seront mûrs". (Belga)