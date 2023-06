Des fans et des paillettes pour les adieux d'Elton John au public britannique à Glastonbury

La star de 76 ans, qui achèvera sa tournée d'adieu mondiale à Stockholm le 8 juillet, chantera en clôture de cette 51e édition devant des dizaines de milliers de festivaliers sur la Pyramid Stage, la scène la plus importante de Glastonbury. Il succède à Paul McCartney, qui avait enflammé la scène l'an dernier en reprenant des classiques des Beatles.

"Je suis arrivé à 7H00" pour "ce jour très spécial dans l'histoire de Glastonbury", explique à l'AFP Ben Monk, derrière une barrière face à la scène. "Pourquoi on manquerait ça!?", ajoute-t-il, spécialement habillé en hommage au "grand homme".

"Il n'y a personne comme lui!", souligne Justine Clayton, qui s'est mariée au son de "Your Song". "C'est poignant pour nous. Et c'est la même chose pour plein de gens, ça rappelle plein de souvenirs pour toutes les générations devant lesquelles il a joué", dit-elle.

"On est déjà en rupture de plein des lunettes Elton John", lance Judy Berger, qui propose des modèles immenses, en strass, aux verres jaunes ou roses, ou même des "grandes complètement dingues en fourure".

Quatre invités surprise sont annoncés. Les spéculations vont bon train, parmi les noms qui circulent, Harry Styles, Billy Joel, Ed Sheeran ou Britney Spears, ou bien encore Dua Lipa.

"C'est la première fois qu'on me demande" de jouer à Glastonbury, avait déclaré Elton John fin mai dans une interview à la BBC. "Ca arrive au bon moment, je crois au destin et c'est la plus magnifique des façons de terminer en Angleterre", dit-il.

Le spectacle dimanche s'annonce différent de celui que le public a pu voir lors de la tournée d'Elton John, qui a déployé costumes extravagants et effets visuels spectaculaires pour accompagner ses titres "Tiny Dancer", "Rocket Man" ou "Your Song".

Ce concert "est très spécial", a déclaré cette semaine son époux David Furnish à la chaîne britannique Sky News, avec une "setlist" différente.

- Dave Grohl omniprésent -

Elton John, mu par une "saine" nervosité avant ce spectacle selon David Furnish, avait déjà fait savoir qu'il débuterait avec une chanson qu'il n'a plus jouée depuis 10 ans. Mais si Elton John dit adieu à la scène, il prévoit de travailler sur un nouvel album à l'automne.

La tournée d'adieux du chanteur qui a vendu 300 millions de disques dans le monde, baptisée "Farewell Yellow Brick Road" et initialement prévue pour durer trois ans, a débuté en 2018 avec plus de 300 dates prévues.

Mais elle a été perturbée en raison de la pandémie de coronavirus, d'une opération de la hanche en 2021 et d'un test positif au Covid l'année dernière.

Avant Elton John, Blondie, Yusuf / Cat Stevens, le rappeur Lil Nas X ou Sophie Ellis-Bextor jouent dans la journée de dimanche sur la Pyramid Stage.

Les surprises de la soirée de dimanche sont loin d'être les seules de ce cru de Glastonbury.

Vendredi, les Foo Fighters, pour la première fois depuis 25 ans au festival, ont déboulé pour un concert surprise, là où était annoncé un mystérieux groupe, les "Churnups".

Le leader des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana Dave Grohl a également été invité à rejoindre sur scène les Guns N'Roses - pour leur première participation au festival - pour un "Paradise City" revisité, ainsi que les Pretenders.

Parmi les autres têtes d'affiche, Lana Del Rey s'est heurtée à des problèmes techniques qui l'ont conduite à lancer un a capella au public, tandis que se sont succédé sur la scène principale les Arctic Monkeys, Lewis Capaldi - confronté à des problèmes de voix, Amadou & Mariam, ou encore Rick Astley et son immanquable "Never Gonna Give You Up" qui a fait de lui une star en 1987.

Glastonbury accueille plus de 200.000 festivaliers qui débarquent avec tentes et sac à dos.

Début novembre, les billets se sont vendus en un peu plus d'une heure pour l'édition 2023, malgré un tarif qui frôle les 400 euros.