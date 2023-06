Euro de basket dames - Emma Meesseman MVP, Julie Allemand et Julie Vanloo dans le cinq du tournoi

Emma Meesseman, auteure d'un exceptionnel tournoi, a été élue MVP. alors que Julie Allemand et Julie Vanloo sont dans le cinq du tournoi et que Kyara Linskens (18 pts, 15 rebs) a été élue meilleure joueuse de la finale. L'Espagnole Alba Torrens et la Française Sandrine Gruda complètent le plateau honorifique. L'intérieure flandrienne a été la première joueuse de l'histoire de l'Euro à aligner un triple-double (15 points, 13 rebonds, 10 assists contre la Serbie en quarts). A 30 ans, Emma Meesseman ajoute encore une ligne à son énorme palmarès, elle qui a remporté l'Euroligue pour la 5e fois en avril à Prague où elle fut désignée MVP (Most Valuable Player), meilleure joueuse de la saison européenne, comme elle le fut au tournoi pré-olympique d'Ostende puis aux JO de Tokyo et au tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2022 encore. La Yproise a été MVP de l'Euroligue en 2018 et MVP des Finals lors de son titre en WNBA en 2019 avec Washington Mystics. La sportive de l'année en Belgique en 2021 a été aussi dans le All Stars Five à la Coupe du monde 2018 à Tenerife et à l'Euro 2017 de Prague. Elle est accompagnée dans le cinq majeur du tournoi parJulie Vanloo, auteure d'un exceptionnel tournois aussi et Julie Allemand, meilleure passeuse de l'Euro avec une moyenne de 6.5 assists par rencontre. La meneuse liégeoise aura été la première joueuse de l'histoire de l'Euro à aligner 11 assists dans trois rencontres d'affilée (contre la République tchèque et l'Italie en poules et face à la Serbie en quarts). (Belga)