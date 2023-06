Euro de basket dames - Héroïques, les Belgian Cats sont championnes d'Europe

Malgré un déficit de fraîcheur et menée de 7 points à la pause (32-25), la Belgique a trouvé des ressources insoupçonnées pour battre l'Espagne 58-64. Kyara Linskens en double-double a terminé avec 18 points et 15 rebonds, Emma Meesseman avec 24 pts et 8 rebonds, Julie Allemand avec 9 points et 8 assists et Julie Vanloo avec 12 unités Émoussées par un duel dantesque autant que tardif contre la France la veille, les Belges ont été obligées de courir de suite derrière des Espagnoles qui visaient un 5e titre européen, le 3e en quatre éditions. Plus qu'un bras de fer, c'est un round d'observation qui a marqué le début de cette finale, Emma Meesseman et Alba Torrens étaient au rendez-vous (6-6, 4e). L'Espagne était la première à prendre un léger avantage (15-10, 9e). Le premier quart était soldé à 17-13 dans un duel très tactique défensivement. En manque de punch et de réussite au shoot, la Belgique était dans le dur, mais s'accrochait par Linskens (19-15, 13e) et Meesseman (24-20, 16e). Les deux joueuses étaient cependant ciblées par l'un des officiels (2 fautes chacune). Trois lancers de Vanloo et 4 assists d'Allemand en première armure laissaient de l'espoir aux Belges (28-25, 18e). L'Espagne bénéficiait de meilleures rotations et son état de fraîcheur lui permettait de mener à la pause (32-25). La seconde période était du même acabit avec une Belgique très volontaire malgré la fatigue et une Espagne qui maintenait son avance par Casas et Rodriguez à longue distance notamment (42-34, 26e). Le rythme s'était accéléré, Meesseman et Linskens comptées à 3 fautes, mais la Belgique restait toujours à portée avec Julie Allemand (48-43) à la demi-heure. La fin de match est irrespirable. L'Espagne déjoue complètement et les Belgian Cats sont euphoriques. C'était 56-60 à 28 secondes du terme avec deux lancers de Meesseman hors-normes (58-62 avec 4 secondes à jouer. Vanloo ne tremblait pas non pus sur la ligne des lancers (8-64). (Belga)