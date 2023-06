Euro de basket dames - Palmarès du championnat d'Europe de basket féminin

2023: Belgique (or), Espage (argent), France (bronze) 2021: Serbie (or), France (argent), Belgique (bronze) 2019: Espagne (or), France (argent), Serbie (bronze) 2017: Espagne (or), France (argent), Belgique (bronze) 2015: Serbie 2013: Espagne 2011: Russie 2009: France 2007: Russie 2005: République tchèque 2003: Russie 2001: France 1999: Pologne 1997: Lituanie 1995: Ukraine 1993: Espagne 1991: URSS 1989: URSS 1987: URSS 1985: URSS 1983: URSS 1981: URSS 1980: URSS 1978: URSS 1976: URSS 1974: URSS 1972: URSS 1970: URSS 1968: URSS 1966: URSS 1964: URSS 1962: URSS 1960: URSS 1958: Bulgarie 1956: URSS 1954: URSS 1952: URSS 1950: URSS 1938: Italie (Belga)