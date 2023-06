Euro de basket dames - Portrait d'Emma Meesseman

Emma Meesseman Née le 13 mai 1993 (30 ans) à Ypres Taille: 1m93 Poste: intérieure Sélections internationales: 136 Clubs: Formée à Ypres 2019-2012: Ypres (D1) 2012-2014: Villeneuve d'Ascq (Fra) 2014-2016: Sparkak Moscou (Rus) 2016-2022 : Ekaterinbourg (Rus) 2022-2023: Fenerbahce (Tur) Palmarès: 1x Champion WNBA avec Washington Mystics (2019) 1x Coupe de Belgique avec Ypres (2012) 1x Championne de Belgique avec Ypres (2012) 6x Championne de Russie avec Ekaterinbourg (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 1x Coupe de Russie avec Ekaterinbourg (2017) 1x Championne de Turquie avec Fenerbahce (2023) 5x Euroligue avec Ekaterinbourg (2016, 2018, 2019, 2021) et Fenerbahce (2023) 1x Championne d'Europe U18 en 2011 à Oradea (Roumanie) Médaillée de bronze à l'Euro 2017 et 2021 (Belgian Cats) Médaillée de xx à l'Euro 2023 (Belgian Cats) 4e de la Coupe du monde 2018 (Belgian Cats) 5e de l'Euro 2019 (Belgian Cats) Distinctions individuelles: Sportive de l'année 2020 Géant flamand 2019 MVP Finale WNBA 2019 MVP Final Four de l'Euroleague 2018 MVP de la saison en Euroleague 2022-2023 All-Stars Game 2015 Espoir européenne de l'année FIBA Europe 2012 Joueuse belge de l'année 2011, 2012 Draftée au 2e tour par Washington Mystics (2013) Dans le cinq majeur de l'Euro 2017 et 2021, de la Coupe du monde 2018 et des JO de Tokyo 2020 en 2021 (Belgian Cats) MVP Euro U18 2011 (Belga)