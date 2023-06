Euro de basket dames - Pour Emma Meesseman, la Belgique n'est "pas favorite" contre l'Espagne en finale

"On savait que cela n'allait pas être facile. Le niveau physique était très intense et on devait jouer avec encore plus d'énergie dans un match qui a été le plus difficile jusqu'ici", a commenté l'intérieure flandrienne toujours en mode MVP, meilleure joueuse, dans ce tournoi. "Il fallait réussir à gérer, mais c'était de plus en plus dur parce que la fatigue se faisait de plus en plus sentir. Il fallait contrôler le tempo et ne pas trop se précipiter, ce que l'on n'a pas toujours fait. Mais c'est logique aussi. C'est un aspect sur lequel il faudra travailler pour demain". Dimanche (20h00), la Belgique affrontera l'Espagne en finale. "C'est une première avec les Cats. Le plus important là tout de suite sera de bien récupérer parce que le match a été très dur aujourd'hui. Et nous n'avons pas tourné avec beaucoup de joueuses. Et je pense que nous ne sommes certainement pas favorites contre l'Espagne" (Belga)