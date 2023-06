European Golden League féminine - Les Yellow Tigers battues 3-2 par la Suède en demi-finales aller

Les neuf équipes participant à cette édition 2023 de l'European Golden League féminine ont été réparties dans trois groupes de trois. Les vainqueurs des trois groupes et le meilleur deuxième étaient qualifiées pour le Final Four. Les Yellow Tigers avaient fini en tête de leur groupe A avec 9 points, devant la Suède, qualifiée en tant que meilleur deuxième. La Belgique prépare l'Euro féminin de volley, qui se déroulera cet été, notamment en Belgique. Les Yellow Tigers débuteront le 17 août face à la Hongrie. Elles affronteront ensuite la Slovénie le 19 août avant de défier l'Ukraine le 21 et la Pologne le 22. Elles termineront cette phase de groupes par un choc face à la Serbie, double championne du monde en titre, le jeudi 24 août. La Belgique jouera toutes ses rencontres du premier tour à Gand. Les huitièmes (26-28 août) et les quarts de finale (29-30 août) se joueront à Bruxelles et Florence. Bruxelles sera également le théâtre des demi-finales et des finales, les 1er et 3 septembre. (Belga)