Europese Spelen - Badr Achab passe en quarts de finale du taekwondo chez les moins de 74 kg

Au prochain tour, Achab retrouvera le Bosnien Nedzad Husic (N.3). Le combat se déroulera aux alentours de 15h00 (heure belge). Plus tôt dans la journée, Sarah Chaâri a également conquis sa place en quart de finale, chez les -62 kg. Elle s'est imposée contre la Suédoise Tindra Elin Andersson (N.16), 2-0, et affrontera la Lettone Jorlanta Tarvida (N.9) à 14h00. Le frère de Badr, Jaouad Achab, a dû déclarer forfait pour les Jeux Européens mardi dernier, à cause d'une blessure à la main. Il devait concourir dans la catégorie des -63 kg. (Belga)