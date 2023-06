Europese Spelen - Pechvogel Augustijnen: "Jongens hebben zichzelf overstegen"

"J'ai un sentiment double", a déclaré Casper Augustijnen dimanche après la finale perdue face à la Lettonie. "Je suis tombé très tôt, littéralement dans les premières secondes, et je pense que nous aurions pu remporter l'or avec moi. J'en suis persuadé. Mais je suis aussi très heureux de ce qu'ont fait les autres. C'était une très bonne performance. Arriver en finale à trois, je ne peux qu'en être fier. Ils se sont surpassés, ils se sont battus". "Wij hebben met deze ploeg al vaker met de rug tegen de muur gestaan, en nu hebben we opnieuw getoond dat wij kunnen vechten", vervolgt hij. Met Augustijnen zelf gaat het intussen iets beter. "Ik kan al wat wandelen. Ik ga een lange revalidatie tegemoet, van zo'n negen maanden, maar het komt goed. Zoals het er nu uitziet, zou ik fit moeten zijn voor de Olympische Spelen in Parijs." (Belga)