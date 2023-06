Europese Spelen - Trois sur trois pour les Belges en quarts de finale du muaythai

Les trois Belges ont passé leur premier tourqui étaient les quarts de finale. De Leu a battu le Polonais Mariusz Lach (30-27). L'Arménien Narek Khachikyan sera face à lui en demi-finales. Depypere a dominée l'Espagnole Lara Fernandez Martinez (30-27) et oibtenu le droit de défier la Turque Ezgi Keles pour une place en finale. Piccirillo a aussi écarté une Espagnole Rebeca Rodriguez Martinez (30-27) et elle auss affrontera en demi-finale une Turque : Kubra Kocakus. Les demi-finales se disputeront lundi et les finales mardi. (Belga)