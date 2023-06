Formule E - Stoffel Vandoorne finit 12e à Portland, Nick Cassidy s'impose et resserre l'écart en tête

Le champion du monde en titre, Stoffel Vandoorne, a dû partir de la voie des stands tout comme son équipier Jean-Éric Vergne. L'équipe DS Penske a été lourdement sanctionnée pour avoir placé un dispositif de balayage par identification par radiofréquence dans la voie des stands. Celui-ci était censé collecter des données à propos des voitures présentes, ce qui est interdit. La pénalité infligée est sans précédent en Formule E: 25.000 dollars d'amende et le départ depuis la pitlane de Vandoorne et Vergne, qui avaient fini 10e et 6e des qualifications. Nick Cassidy, qui s'était qualifié 12e, a réussi une impressionnante remontée pour chiper la victoire au nouveau leader du championnat du monde, Jake Dennis. Celui-ci termine 2e, devant le Portugais Antonio Felix Da Costa (TAG Heuer Porsche), tandis que l'Allemand Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) n'a fini que 8e. Wehrlein (138 points) cède donc la tête du classement mondial des pilotes à Jake Dennis (154 points), talonné par Nick Cassidy (153 points). Stoffel Vandoorne compte 42 unités et pointe à la 11e place. Les 15e et 16e manches de la saison se dérouleront à Rome, les 15 et 16 juillet. Après cela, le championnat du monde se terminera par deux courses à Londres, les 29 et 30 juillet. (Belga)