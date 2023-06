Intempéries - Chili: deux morts et trois disparus après des inondations

"Malheureusement, deux personnes sont décédées à la suite de chutes d'arbres (...), trois personnes sont portées disparues", a déclaré M. Boric. Il a ajouté que 1.002 personnes avaient trouvé refuge dans des abris temporaires et que plusieurs communes de la région de Valparaiso étaient affectées par des coupures d'eau. Un pompier qui participait aux opérations de secours figure parmi les personnes disparues. Après avoir rendu visite du président à des familles sinistrées dans la municipalité de Talagante, à 40 km à l'ouest de la capitale Santiago (centre), ses services ont déclaré samedi soir que la situation était "très délicate" dans quatre régions situées au sud de la capitale. Le gouvernement a décrété l'état de catastrophe dans une zone allant de la région de Valparaíso (nord-ouest de Santiago) à celle du Biobío plus au sud, à laquelle seront allouées des ressources spéciales pour réparer infrastructures et habitations. Les fortes pluies qui ont commencé jeudi se sont concentrées dans les zones montagneuses et de piémont, où la neige tombe habituellement, entraînant une augmentation rapide du débit des rivières, notamment le Mapocho et le Maipo, qui traversent Santiago. (Belga)