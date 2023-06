Jeux Européens - Anaïs Eudes rejoint les demi-finales en pentathlon moderne

Dimanche, les 59 concurrents étaient en action dans trois disciplines : l'escrime, la natation (200m libre) et le laser run (course et tir). Eudes a fini respectivement dans son groupe 11e, 16e et 5e et récolté un total de 1 079 points. Les 36 premiers (18 par groupe) accèdent aux demi-finales. Celles-ci se dérouleront lundi et mardi et comprendront les mêmes trois disciplines. Les 18 meilleurs s'affronteront en finale le samedi où il y aura aussi de l'équitation. "Ce n'était pas facile. Dans mon groupe de qualification, il y avait de gros gabarits. J'ai eu l'impression que la répartition n'était pas équilibrée", répond Eudes. "Je devais donc faire en sorte que l'escrime se passe bien. Ce n'était pas super, mais après cela, j'ai très bien tiré. Je suis très satisfaite d'avoir réussi à m'imposer aujourd'hui". Le pentathlon moderne est une discipline olympique. Lors des Jeux Européens en Pologne, huit places de quota (par pays) sont à pourvoir dans la finale et des points de classement olympique pour Paris 2024 sont également en jeu. Eudes est naturalisée française et n'a reçu le feu vert qu'à la dernière minute pour représenter la Belgique à ces Jeux européens. "Je suis très heureuse de faire partie de l'équipe de Belgique", a-t-elle déclaré. "J'étais aux anges lorsque le chef de la délégation me l'a confirmé par téléphone. J'étais en train d'enregistrer mon vol à ce moment-là (rires). Je suis heureuse pour moi d'avoir pu réaliser cette performance aujourd'hui, mais aussi pour l'équipe belge, qui m'apporte un excellent soutien." (Belga)