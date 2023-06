Jeux Européens - Barral et Ingenito à la 5e place du programme libre en duo mixte de natation artistique

Barral et Ingenito ont reçu une note de 139.7814, soit 70.6104 de moins que les vainqueurs espagnols Dennis Gonzalez Boneu et Emma Garcia Garcia (210.3918). Les Italiens Giorgio Minisini et Lucrezia Ruggiero (171.9874) ont fini à la 2e place, devant les Britanniques Ranjuo Tomblin et Beatrice Crass (163.9688). Jeudi, le duo a terminé à la 6e place du programme technique, dans les Jeux Européens qui font également autorité de championnats d'Europe de la discipline. Barral et Ingenito avait conquis leur première médaille au niveau international, avec le bronze à la manche de Coupe du monde de Markham, en mars dernier. L'année dernière, ils avaient manqué de peu le podium aux championnats d'Europe avec une 4e et une 5e place. (Belga)