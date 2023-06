Jeux Européens - Cédric Nuytinck éliminé en 8e de finale en tennis de table

Le pongiste belge de 30 ans s'est incliné 4-1 (10-12, 11-8, 11-4, 11-9, 11-6) en 43 minutes face au Croate Andrej Gacina (ITTF 27). Nuytinck avait déjà affronté Gacina en 8e des Jeux Européens il y a quatre ans à Minsk. Il s'était alors imposé, avant d'être éliminé en quarts de finale. "Mon jeu était OK mais j'ai fait trop de fautes directes sur son service", a déclaré Cédric Nuytinck après la rencontre. "Ma force réside dans les échanges. Mais si je n'y parviens pas, cela devient difficile". Nuytinck avait indiqué avant le tournoi qu'il visait les quarts de finale, voire plus. Même s'il n'y est pas parvenu, il se montre satisfait. "Ce n'était pas mal du tout. Mon match précédent (contre le Portugais Geraldo, ndlr) était important, surtout en vue des Jeux Olympiques. Avec le niveau que j'ai atteint ici, j'espérais quand même passer un tour de plus. Cela aurait été un plus. Mais je peux être satisfait de la façon dont je joue". La semaine prochaine, Nuytinck sera encore en action avec l'équipe masculine belge dans la compétition par équipes. (Belga)