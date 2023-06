Jeux Européens - Githa Michiels, malade, a abandonné en mountainbike cross-country: "Mon corps est épuisé"

"Je ne me suis pas sentie bien toute la semaine. Je dors plus que d'habitude, avant-hier j'ai commencé à avoir mal à la gorge et je sens que mon corps est épuisé. Hier, je suis également tombée lors d'une reconnaissance. C'est une mauvaise semaine pour moi", a raconté Michiels, qui a jeté l'éponge dans le dernier tour. Githa Michiels a tout de suite senti qu'elle avait de mauvaises jambes. "Même la montée ne s'est pas bien passée, alors que c'est normalement mon point fort. J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas marché." La vététiste de 40 ans effectue une tournée d'adieu et avait des attentes beaucoup plus élevées pour ses derniers championnats d'Europe. "Vous pouvez faire de votre mieux, mais si votre corps dit 'non', vous devez l'accepter. Je vais essayer de récupérer et espérer que la maladie ne se déclare pas complètement, mais pour l'instant j'ai vraiment mal à la gorge", a expliqué la médaillée de bronze de l'Euro 2018. Emeline Detilleux, la deuxième Belge en lice, a terminé à la 16e place. "C'est un résultat dont elle peut être satisfaite", a estimé Michiels, (Belga)