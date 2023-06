Jeux Européens - La Belgique reléguée en 2e division européenne

Les trois dernières nations étaient reléguées à l'étage inférieur. Les Belges ont manqué leur maintien pour 6,5 points échouant à la 14e place avec 250 points. La Grèce 13e (256,5) s'est sauvée. La Turquie 15e (245) et la Norvège 16e (223) sont aussi reléguées. Les trois pays dégradés sont remplacés par la Hongrie, l'Ukraine et la Lituanie, qui ont terminé dans cet ordre en division 2. Le titre de champion d'Europe est revenue à l'Italie (426,5), devant la Pologne (402,5) et l'Allemagne (387,5). (Belga)