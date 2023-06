Jeux Européens - Mountainbike : Jens Schuermans et Arne Janssens déçus, Clément Horny très satisfait

"Ce n'est pas ce que j'étais venu chercher. Avec une super journée, je pouvais prétendre au podium, et j'y croyais vraiment. Mais je n'ai pas eu une super journée et je n'avais pas les jambes", a admis le quintuple champion de Belgique. "J'ai essayé de suivre, mais je suis passé dans le rouge. Aujourd'hui, ça n'a rien donné". Arne Janssens s'est classé 40e. Lui non plus n'affichait pas la mine des grands jours. "Je ne suis pas satisfait. Je visais le top 20 mais je n'ai jamais réussi à trouver mon rythme", a reconnu le Saint-Vithois. "J'ai souffert pendant toute la course. Les deux derniers tours, j'ai seulement essayé de rejoindre l'arrivée", a expliqué le coureur de 22 ans. "Mais je suis un élite de première année. J'ai encore beaucoup de temps devant moi." En revanche, Clément Horny, 33e de la course, était content "Je suis très satisfait. Lors des dernières épreuves de la Coupe du monde, mes performances étaient un peu moins bonnes", a expliqué le Louvérois de 22 ans "Avec mon entraîneur, j'ai essayé de trouver, par des tests de dernière minute, ce qui n'allait pas et comment nous pouvions y remédier. C'est donc très positif que la course se soit bien déroulée. Je suis satisfait. Le top 30 aurait également été possible. Les écarts de temps ne sont pas énormes non plus. Mais il y a aussi de bons coureurs devant moi, comme le Danois Simon Andreassen (29e) et d'autres. Ce sont des gars qui font ça à plein temps. Ce n'est pas mon cas." (Belga)