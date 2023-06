Jeux Européens - Oshin Derieuw peut entrer dans l'histoire de la boxe belge en se qualifiant pour les JO

La Roularienne peut se targuer d'un beau palmarès en boxe professionnelle puisqu'elle a remporté l'ensemble de ses dix-neuf combats et elle a décroché plusieurs titres internationaux, dont le titre intercontinental WBA des poids super-légers en février dernier. Par contre, Derieuw est moins brillante en boxe amateur, telle qu'elle est pratiquée aux Jeux. Son bilan est de sept victoires pour cinq défaites. Pour participer à Paris 2024 chez les moins de 66 kg, elle devra s'imposer deux fois pour atteindre les demi-finales, synonymes de qualification olympique. "Ce serait la cerise sur le gâteau de ma carrière. Et être tout en haut du podium, ce serait encore plus beau", a assuré Derieuw, qui débutera lundi après-midi contre une Azerbaïdjanaise. En boxe professionnelle, un combat se déroule en 10 rounds de deux minutes. C'est très différent de la boxe olympique, où il n'y a que trois rounds de trois minutes. C'est une autre façon de boxer qui requiert une préparation spécifique. Derieuw s'est rendue en Italie dans le cadre d'un stage et y a gagné en confiance. "J'y suis allée avec une petite crainte parce que la boxe professionnelle et olympique sont complètement différentes. Mais j'ai pu m'entraîner avec des athlètes de haut niveau et cela m'a donné confiance. J'y crois vraiment et c'est une bonne nouvelle. Je me sens très bien, je connais mon corps, je peux bien communiquer avec l'entraîneur. La technique et le physique sont là, mais pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles. Il faut que j'y prenne du plaisir et la meilleure Oshin apparaîtra", a déclaré Derieuw. (Belga)