Jeux Européens - Sarah Chaâri médaille d'or en taekwondo : "Mon prochain grand objectif : les JO"

"C'est un bonheur, une fierté", a répondu Chaâri lorsqu'on lui a demandé ce que cette médaille d'or signifiait pour elle. "Je suis heureuse d'emporter l'or avec moi dès les premiers Jeux Européens auxquels je participe". La finale contre son adversaire slovaque Petra Stolbova a été un véritable casse-tête. Dans le troisième round décisif, Chaâri n'a fait la différence que dans les 15 dernières secondes. "Elle m'a rendu la tâche difficile jusqu'aux dernières secondes. Mais je n'ai jamais abandonné et j'ai continué à aller de l'avant". Pour Chaâri, il s'agissait de son quatrième match de la journée. Elle s'est sentie "très bien" tout au long de la compétition. "Toute la journée, je me suis sentie très bien. Et j'ai été bien encadrée par l'entraîneur, le kiné. C'était une très belle journée". Chaâri, malgré son jeune âge, espère briller aux JO l'an prochain. "Mon prochain grand objectif, ce sont les Jeux", confirme-t-elle. "L'année dernière, je suis devenue championne du monde, et maintenant je gagne les Jeux Européens. J'espère également décrocher un titre européen et, bien sûr, je rêve d'un titre olympique un jour". Pour se présenter à Paris, Chaâri devra cependant concourir dans une catégorie autre que celle des - 62kg qui ne figure pas au programme olympique. "Mais ce n'est pas un problème", souligne-t-elle. "Je savais très bien en passant chez les seniors que je ne concourrais pas dans une catégorie olympique. Pour moi, ce n'est pas un problème". (Belga)