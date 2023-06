La communauté juive inaugure un immense campus à Berlin

Le Pears Jewish Campus, situé dans le quartier Wilmersdorf, s'étend sur 8.000 mètres carrés. Il accueillera des enfants de maternelle, de primaire et de secondaire, des studios artistique et de musique, un cinéma de 100 places et un hall sportif et événementiel. "C'est un événement historique aujourd'hui qui marque le début d'une nouvelle ère pour la société juive à Berlin", a commenté le rabbin Yehuda Teichtal, président de la communauté juive de la capitale allemande. "Il est important pour nous de donner de la visibilité à la société juive à Berlin", a de son côté indiqué le bourgmestre, Kai Wegner. "Nous n'autoriserons jamais l'anti-sémitisme à reprendre le dessus dans nos rues." Construit avec une enveloppe de 40 millions d'euros, le campus a été baptisé en référence à l'un des principaux donateurs, la fondation britannique Pears. Le gouvernement allemand et l'État de Berlin ont également soutenu le projet. (Belga)