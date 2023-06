Moto2 - Barry Baltus 12e du Grand Prix des Pays-Bas Moto2

Qualifié en 16e place sur la grille du 8e Grand Prix de la saison, Barry Baltus a commencé sa course en perdant une position. Il est progressivement remonté dans la deuxième moitié de l'épreuve longue de 21 tours. Ayant pointé aux portes du top-10, c'est finalement à la 12e position que Baltus a croisé le drapeau à damiers, s'offrant une cinquième arrivée dans les points cette saison. Le Britannique Jake Dixon (Kalex GasGas Aspar Team) a remporté son tout premier Grand Prix Moto2 et a devancé le Japonais Ai Ogura (Kalex Idemitsu Honda Team Asia), le vice-champion 2022 s'offrant un premier podium en 2023 après avoir raté le début de saison sur blessure. Malgré un "Long Lap Penalty" en fin de course, l'Espagnol Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) a complété le podium. S'il a signé son plus mauvais résultat de la saison (7e), l'Italien Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS Racing Team) garde la tête du championnat avec 148 points et en compte 8 d'avance sur Pedro Acosta. Barry Baltus reste 15e avec 24 unités. Le Moto2 va désormais s'offrir une pause estivale et reprendra le 6 août à Silverstone, en Angleterre, pour la 9e des 20 manches du calendrier du championnat du monde. (Belga)