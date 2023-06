Plus de 18.000 plans de paiement échelonné en six mois pour des amendes routières

La demande peut se faire via Just-on-web. Le contrevenant peut lui-même choisir le nombre de mensualités souhaité, avec un maximum de six mois. La majorité des personnes concernées (65%) optent pour ce maximum. Dans 87,53% des cas, toutes les mensualités sont payées dans les délais impartis. Le citoyen est informé par courriel de la progression du plan de paiement, mais peut également suivre son statut via Just-on-web. Depuis septembre 2022, de tels plans de paiement étaient déjà possibles pour les amendes correctionnelles. Début 2023, ils ont été étendus aux amendes émanant des auditorats du travail. Au total, plus de 20.000 plans de paiement ont déjà été sollicités. "La Justice doit se montrer humaine envers toute personne qui connaît des difficultés de paiement", commente le ministre de la Justice. (Belga)