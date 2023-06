Rébellion de Wagner - Les États-Unis au courant des projets de Prigojine depuis la mi-juin

La nature exacte des plans de M. Prigojine et son calendrier n'étaient pas clairs jusqu'à ce qu'il entre en Russie avec ses troupes dans le but de renverser le commandement militaire, ont indiqué des responsables. Mais selon une source anonyme, "il y avait suffisamment de signaux pour pouvoir dire aux dirigeants (...) que quelque chose se préparait". Au cours des deux dernières semaines, de "vives inquiétudes" ont été exprimées quant à ce qui pourrait se produire, à savoir si le président russe Vladimir Poutine resterait au pouvoir et ce qu'une éventuelle instabilité pourrait impliquer au niveau du contrôle de l'arsenal nucléaire de la Russie, a poursuivi la source. Outre la Maison Blanche, des hauts fonctionnaires du Pentagone, du Département d'État et du Congrès ont été informés d'un potentiel appel au soulèvement d'Evguéni Prigojine. (Belga)