Saudi Pro League - Kalidou Koulibaly quitte Chelsea et rejoint Al-Hilal en Arabie Saoudite

Après la signature du Portugais Ruben Neves vendredi en provenance de Wolverhampton, le défenseur central est la deuxième recrue de taille pour le club le plus titré dArabie saoudite avec 18 couronnes. Koulibaly est également le quatrième joueur de Chelsea a rejoindre le royaume cet été après N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Hakim Ziyech (Al-Nassr) et Edouard Mendy (Al-Ahli). Le Franco-Sénégalais de 32 ans, qui avait choisi les Lions de la Téranga en 2015, compte 70 sélections internationales. Cette saison, il a disputé 32 matches dans les rangs de Chelsea, inscrivant 2 buts au cours d'une saison difficile pour le club qui a fini 12e de Premier League. Avant de rejoindre le club londonien, Koulibaly avait porté pendant huit saisons la vareuse napolitaine (2014-2022). Kalidou Koulibaly a joué deux saisons pour la Racing Genk, entre 2012 et 2014, qui l'avait recruté auprès du FC Metz. Il a remporté une Coupe de Belgique avec les Limbourgeois. (Belga)